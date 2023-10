Siviglia, crisi e spogliatoio in rivolta: Mendilibar verso l’esonero

Così, pur essendo ancora in corsa in Champions League grazie ai pareggi ottenuti contro Lens e Psv Eindhoven, alla vigilia del doppio confronto contro l’Arsenal, il gol di El-Nesyri al 96’ contro il Rayo rischia di essere l’ultimo della gestione di Mendilibar, che era subentrato lo scorso marzo a Julen Lopetegui riuscendo a traghettare la squadra al 12° posto in campionato e poi al trionfo in Europa.

Secondo quanto riportato da 'As' i dirigenti del Siviglia sembrano decisi ad approfittare della sosta del campionato per gli impegni delle nazionali per cambiare guida tecnica. A condannare Mendilibar sono i numeri, se è vero che il Siviglia havinto solo due delle ultime 16 partite ufficiali, rimediando sei sconfitte e otto pareggi in quel periodo, ma anche qualche malumore all’interno dello spogliatoio, in particolare di Fernando, che non ha gradito l’ultima sostituzione, e di Ivan Rakitic, critico verso l’atteggiamento tattico della squadra.