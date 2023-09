Siviglia, Suso accusa Sampaoli: "Il peggior allenatore che abbia mai avuto". Le bordate dell'attaccante ex Milan

Nell'intervista concessa a El Pelotazo, programma di Canal Sur Radio, Suso ha parlato delle tematiche di casa Siviglia. A cominciare dal ricordo della scorsa stagione, iniziata con Jorge Sampaoli : "Il peggior allenatore che abbia mai avuto" la bordata durissima scagliata dall'ex attaccante del Milan. "A dicembre stavo per andarmene. Parlai con Monchi che mi disse: 'Suso, che vogliamo fare?'. Stavo smaltendo una lesione alla caviglia, sarebbe stato facile andarmene e accumulare presenze con un'altra squadra. Ma io gli dissi che sarei durato più di Sampaoli e che avrei finito la stagione da titolare" . E così è accaduto, considerando che alla fine Sampaoli ha lasciato la panchina. Gli è succeduto Mendilibar, vincitore dell'Europa League a fine anno.

Con Mendilibar il rapporto è decollato subito: "Entrambi siamo stati molto onesti. E' un uomo molto buono, sincero, trasparente, tratta tutti allo stesso modo. Non è facile, nel calcio. L'arrivo di Sergio Ramos? L'ho conosciuto in nazionale, è un bravo ragazzo. Gli ho mandato due o tre messaggi, mi disse che voleva venir qua, al gruppo sembrerà spettacolare. Farà la differenza: con la sua esperienza, quando ti guarderai in difesa e vedrai Sergio Ramos, starai più tranquillo".