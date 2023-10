Siviglia, ufficiale l’esonero di Mendilibar: “Grazie di tutto”

Il club ringrazia il tecnico basco per il lavoro svolto, che resterà nella storia grazie al successo dell'Europa League a Budapest, settima volta che ci ha visti trionfare in questo torneo.

Basco di Zeldibar, classe '61, per Mendilibar il Siviglia è stata la sesta squadra diversa allenata in Liga in una carriera da tecnico iniziata nel 2006 che lo ha visto sedersi anche sulle panchine di Real Valladolid, promosso dalla Segunda Division nel 2007, Osasuna, Levante, Eibar, dove è rimasto per sei stagioni tra il 2015 e il 2021, e Alaves.