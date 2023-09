Souness duro sul caso Salah: “Grave il suo silenzio. L’Arabia? E’ solo l’inizio”

Dall'Inghilterra erano rimbalzate le notizie di un'offerta araba di 150 milioni per Momo Salah. Mittente: l'Al Ittihad, la squadra in cui gioca anche il Pallone d'Oro Benzema. Risposta: negativa. I Reds hanno trattenuto l'egiziano, che però assieme al suo entourage è rimasto in silenzio sulla questione. E Graeme Souness, ex allenatore e ora opinionista, ha detto la sua sul caso: "Salah sta flirtando ancora con gli arabi, non è un mistero. Né lui né i suoi legali hanno fatto dichiarazioni pubbliche categoriche, del tipo: 'Non vogliamo assolutamente andare in Arabia in questo momento'. Se avesse voluto rimanere, sarebbero uscite delle dichiarazioni ad effetto sul suo amore per il Liverpool".