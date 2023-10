Spagna, Diego Capel annuncia il ritiro: il ringraziamento al Genoa

"Proprio in un giorno come oggi ho esordito in Prima Divisione a 16 anni e quasi vent'anni dopo ho messo fine a una delle fasi più belle della mia vita, che ha superato tutte le aspettative e i sogni del bambino di Albox” le parole scelte da Capel per annunciare l’addio al calcio attraverso un lungo post pubblicato sulla propria pagina Instagram

Capel è stato una colonna dell’Under 21 spagnola, con la quale ha vinto l’Europeo di categoria nel 2011, arrivando a disputare due partite con la nazionale maggiore. A livello di club ha lasciato il segno per sette anni nel Siviglia, il club nel quale è cresciuto e con il quale ha vinto due Coppe Uefa, una Supercoppa Europa, una Supercoppa di Spagna e due Coppe del Re, e per quattro nello Sporting.

“Voglio ringraziare la mia famiglia e tutti coloro che mi hanno accompagnato in ogni esperienza - prosegue il post - Per primo nella squadra della mia vita, il Siviglia FC, che mi ha dato l'opportunità di crescere come giocatore e come persona e insegnandosi ciò che tutti noi desideriamo: vincere titoli. C'è un'altra squadra davvero speciale, il mio amato Sporting Lisbona. Grazie per avermi accolto a casa e avermi fatto sentire uno dei tuoi (un altro leone). Quelle notti all'Alvalade rimarranno per sempre nel mio cuore”.

In Italia ha militato nel Genoa nella stagione 2015-’16, disputando 20 partite in Serie A senza reti. Un passaggio non esaltante, ma Capel ha comunque voluto citare anche il Grifone nel proprio messaggio di commiato: “Non posso dimenticare Genoa, Anderlecht, Extremadura, Birkirkara e Irodotos FC. E l'orgoglio più grande, indossare la maglia della nazionale spagnola, rappresentando il mio Paese. Mi guardo indietro e non avrei mai immaginato quanto sono stato fortunato. Grazie mille al calcio".

