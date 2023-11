Spagna, Jenni Hermoso: “Ho ricevuto minacce e mi sono stati causati danni”

La giocatrice della squadra femminile della nazionale spagnola, Jenni Hermoso, ha raccontato per la prima volta a 'GC' come ha vissuto tutto quello che è successo dopo il bacio di Luis Rubiales, ex presidente federale che è stato squalificato per diverso tempo dalla FIFA. Come spiegato da Hermoso, "tutto nasce da cose anomale, che non sono mai state normali". Poi, spiega ancora la calciatrice della nazionale femminile della Spagna: "Penso che sia per questo che si è creato tanto trambusto e, soprattutto, mi sono stati causati tanti danni. Ho dovuto assumere le conseguenze di un agire che non ho provocato , che non ho scelto o premeditato. Ho ricevuto minacce, ed è una cosa a cui non ti abitui mai".