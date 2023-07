Spagna, si pensa all’intervento della polizia in caso di razzismo negli stadi

Il Caso Vinicius non è passato inosservato in Spagna ed ecco che arrivano i primi provvedimenti. Secondo quanto riportato da El País, in caso di insulti razzisti dagli spalti prima, durante e dopo una partita la polizia avrà maggiori possibilità di intervenire. Le forze dell'ordine agiranno in stretta collaborazione con il direttore di gara per non iniziare, fermare o sospendere l'evento, temporaneamente o definitivamente. Nel caso ciò non sarebbe abbastanza a placare gli insulti a sfondo razzista, si potrà addirittura procedere per allontanare gli spettatori presenti in una determinata zona della struttura, o l'intero numero dei presenti sugli spalti. L'iniziativa è stata presa in carico dal Ministero guidato da Fernando Grande-Marlaska, il quale ha proposto quest'istruzione già dalla prossima stagione.