Sparta Praga, patente revocata a Jankto per un motivo

Sono ore difficili per Jakub Jankto. Il giocatore ex Udinese e Samp oggi in forza dello Sparta Praga, è stato fermato dalla polizia della capitale mentre si trovava a bordo della sua vettura. Risultato negativo all'alcool test, il centrocampista si sarebbe rifiutato di effettuare il test antidroga. E come se non bastasse, vi sarebbero state rivelate alcune incongruenze con la patente dello stesso, la quale sarebbe quindi risultata già revocata.