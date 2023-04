Stellini sulla lite con De Zerbi: “Scene brutte da vedere, non ne voglio parlare”

Il Tottenham riprende a vincere e lo fa contro il Brighton, con un risultato finale di 2-1. A far scalpore, però, è un fattore extra campo che ha visto i due tecnici - Cristian Stellini e Roberto DeZerbi - coinvolti in un'accesa discussione. Queste le parole del tecnico subentrato ad Antonio Conte per la guida della panchina degli Spurs: "Non ho intenzione di parlare di quello che è successo tra di noi, penso solo alla squadra e alla nostra vittoria. Non amo essere coinvolto quando in una rissa o in discussioni dai toni sono troppo accesi" ha dichiarato ai microfoni di BBC.