Suarez brilla al Gremio con gol da urlo

Il pistolero si rende ancora una volta decisivo per una partita non come le altre, il Gre-nal brasiliano. Gol e assist per l'attaccante

Redazione ITASportPress

Continua l'egemonia di Luis Suarez in Brasile. L'attaccante ex Barcellona ed ora trascinatore del Gremio si è reso grande protagonista del derby di casa, quello contro l'Internacional super rivale. Il cosiddetto "Gre-nal" infatti è stato deciso proprio dal pistolero che in un primo momento è salito in cattedra con un gol da urlo, poi ha servito l'assist per la gioia dei compagni. L'attaccante, ormai 36enne, ha condotto l'azione d'attacco sulla fascia destra per poi liberarsi dalla marcatura e, da fuori area, cercare la porta di prima intenzione. Pallone che gira, gira e si va ad insaccare proprio a fin di palo con portiere battuto. Il tutto solo al 7' di gioco, per poi contribuire all'azione del doppio vantaggio di Villasanti, al 31', e servire l'assist per la rete di Bitello nel secondo tempo.