Suarez e il ritorno al Nacional: “Messi mi ha augurato il meglio e mi ha detto…”

Dopo due anni trascorsi all’Atletico Madrid, Luis Suarez è tornato in Uruguay, al Nacional, la squadra in cui è calcisticamente cresciuto. Il Pistolero ci ha messo poco per conquistare, non che ne avesse bisogno, l'affetto dei suoi nuovi/vecchi tifosi. Subito in rete, l'attaccante ha parlato a Bein Sports anche di alcuni dialoghi privati avuti con l'amico Lionel Messi prima del trasferimento in Patria.