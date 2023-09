Suarez: “Ecco perchè Neymar ha detto sì all’Arabia”

L'attaccante del Gremio Luis Suarez ha commentato il trasferimento dell'attaccante brasiliano Neymar all'Al-Hilal club dell'Arabia Saudita. “E' stato attirato dal fatto che 20-30 dei migliori giocatori siano partiti per l'Arabia Saudita. Questo lo ha spronato. Al Psg gli veniva costantemente detto che non si contava più su di lui e inoltre l'aspetto finanziario ha avuto un ruolo, anche se non credo che abbia davvero bisogno di soldi. Ma ci ha pensato bene e la sua decisione va rispettata, così come quella di lasciare il Barcellona in quel momento. Vediamo a che livello tornerà dopo l'infortunio, se potrà continuare a dimostrare a tutti che è tra i migliori al mondo ”ha sottolineato Suarez a ESPN.