Suarez: “Neymar ha sbagliato ad andare al Psg, provato a dirglielo ma…”

Ognuno ha poi preso la sua strada ma ogni appassionato di calcio non può che non ricordare l'immensa classe del trio del Barcellona: Messi, Suarez e Neymar. La cosiddetta MSN, spezzata dal brasiliano con il suo trasferimento al Psg nel 2017. Un cambio di casacca che, con il senno di poi, forse non sarebbe avvenuto visto l'esito finale avuto con i parigini e che oggi, a distanza di anni, c'è qualcuno che ancora rammenta.