Suarez: “Se Neymar fosse rimasto al Barcellona avrebbe vinto il Pallone d’Oro”

SEPARAZIONE - Sull'addio di Neymar dal Barcellona per il Psg, Suarez ha detto: "Ci ha fatto molto male come amici e compagni di squadra. Durante il pre-campionato, negli USA, quando ci sedevamo per parlarne ci diceva: 'No, no non vado via'. Non mi piaceva molto parlarne, ma è arrivato un momento in cui l'affare si era fatto più concreto e io e Messi gli abbiamo detto: 'Se vuoi vincere tutto resta qui con noi'. Il momento non è dei migliori qui ma cambierà, ci saranno nuovi giocatori di cui abbiamo bisogno. Ci ascoltava e diceva: 'Sì, sì, voglio restare'. Poi tutti gli ambienti sono difficili da controllare. Da amici gli consigliammo di restare, ma la decisione era sua e della sua famiglia".