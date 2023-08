Tata Martino pazzo di Messi: “Guida l’Inter Miami come ha fatto al Mondiale con l’Argentina”

ELOGIO - "Messi? Sta facendo niente di meno di quello che abbiamo visto ai Mondiali con l'Argentina. La leadership di Leo dentro e fuori dal campo è stata notevole negli ultimi anni. Penso a quello che ha fatto ai Mondiali perché mostra che tipo di leader è diventato. La situazione è completamente diversa rispetto ai primi anni della sua carriera, quando era solo un leader nel calcio. Oggi, lo si vede in partita ma anche in allenamento, quando parla con i giovani e come spiega l'idea della squadra", ha detto il Tata .

CARATTERE - Ancora parlando dell'argentino: "Quando è arrivato, ha detto: 'Sono venuto per gareggiare e vincere'. Penso che il quarto gol contro Dallas sia un buon indicatore. Esultava per il gol, ma allo stesso tempo diceva: 'Prendiamo velocemente la palla e vediamo se riusciamo a segnare il quinto gol'. Questo è in una certa misura un riflesso della sua mentalità e, ovviamente, è contagioso per tutti. Le squadre sono costruite sul carattere. Certo, devi giocare bene, ma ci sono momenti in cui ci vuole carattere per prendere il controllo del gioco. L'abbiamo mostrato e abbiamo anche Leo. Oltre a quel personaggio, abbiamo Messi".