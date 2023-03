Tebas durissimo sul caso Negreira e Barcellona: “Mi vergogno”

In Spagna tiene banco il "caso Negreira", con il Barcellona indagato per aver versato 7 milioni di euro tra il 2003 e il 2018 a Josè Maria Enriquez Negreira , quando ricopriva l'incarico di vicepresidente del Comitato tecnico degli arbitri.

A commentare la vicenda ai microfoni di Movistar è stato il numero uno della Liga spagnola Javier Tebas : "Mi vergogno. Per ora non ci sono spiegazioni", ha detto il presidente del massimo torneo iberico.

E ancora: "Non ricordo un momento di tale crisi istituzionale. Non è a rischio solo la reputazione del Barcellona, ​​ma anche quella della altre squadre. È il peggior momento della storia del calcio spagnolo".

Staremo a vedere se ci saranno sviluppi e come si concluderà questa vicenda. Il numero uno blaugrana Laporta aveva detto in precedenza: "Negli ultimi giorni ci sono stati degli attacchi feroci per sporcare il nostro club che non hanno nulla a che vedere con la realtà. Il Barça è un club con dei valori e usiamo questa parola, valori, non per fare bella figura, ma perché i valori sono davvero una parte fondamentale del nostro modello di eccellenza sportiva".