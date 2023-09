Ter Stegen: “Messi? Se fosse tornato ci sarebbe stato di grande aiuto”

Immagina di avere Lionel Messi in squadra. Cambierebbe tutto. Un gioco a cui ha preso parte anche il portiere del Barcellona Marc-Andre TerStegen, che ricorda con nostalgia i momenti passati con l'argentino. L'estremo difensore ha infatti ammesso: "Certo, sarebbe un enorme vantaggio per noi se Messi fosse tornato - ha detto ai microfoni di Spox -. Magari, prima o poi, tornerà ma in diverse vesti. Alla fine il Barcellona è il suo club e avrà sempre un ruolo speciale nella sua vita. Molte persone qui si tengono ancora in contatto con lui. Alcuni dei giocatori con cui era molto vicino sono ora con lui a Miami". Il portiere si è riferito al trasferimento di Lionel Messi di quest'estate, con l'argentino che pareva ad un passo dal tornare al Barcellona mentre poi ha deciso di giocare in America, all'Inter Miami.