Tevez dice addio al Boca Juniors: “Ho dato tutto. Ultimo periodo difficile”

L'Apache ha annunciato l'addio al club argentino

Redazione ITASportPress

Dopo quello di Mauro Zarate, arriva l'addio anche di Carlos Tevez. Il Boca Juniors perde nel giro di una giornata ben due campioni, il secondo, chiaramente, di ben altra importanza per i tifosi e tutto l'ambiente Xeneizes. L'attaccante ha annunciato la separazione col club perché non più in grado di dare il massimo, non quanto vorrebbe e quanto una società importante come quella argentina meriterebbe.

L'addio di Tevez al Boca Juniors

Nel corso di un'attesissima conferenza stampa, come riporta anche Goal, Tevez ha annunciato il suo addio, tra commozione e confessioni: "Ho dato tutto, non ho più nulla da offrire come giocatore. Il Boca ti porta a dare molto più del massimo e mentalmente non sono più in grado di farlo. Il mio ricordo più bello? Quando la gente gridava 'dale campeon'. L'ultima ovazione per Maradona su un campo. L'ultima volta che mio padre mi ha visto giocare a pallone e l'ho visto piangere di gioia".

E ancora: "Miguel (Russo, ndr) sa bene quanto abbia sofferto. Nell'ultimo mese non c'è stato il vero Carlitos: è stato molto difficile per me allenarmi e concentrarmi. Se non si sta bene mentalmente, tutto diventa più complicato". In ogni caso l'amore per il Boca resta e ci sarà per sempre: "Il mio sangue non è rosso, ma giallo e blu".