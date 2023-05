Thiago Silva, il futuro lo “decide”… la moglie: il messaggio ai tifosi del Chelsea

Sono ore di grandi rumors in casa Chelsea ed in particolare per Thiago Silva. Il centrale brasiliano è stato accostato alla Fluminense per un ritorno in Brasile dal sapore speciale. In realtà, lo stesso difensore ha respinto tali indiscrezioni confermando la voglia di terminare il proprio contratto con il club di Londra col quale ha ancora un anno, fino al giugno 2024.