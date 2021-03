Tifoso Liverpool sogna finale Champions a Istanbul ma… Ryanair lo prende in giro sui social

Nell’era social accade anche questo. Un tifoso del Liverpool – a seguito del sorteggio dei quarti di finale di Champions League – ha chiesto alla nota compagnia Ryanair informazioni in merito ai voli per Istanbul, sede della prossima finale del torneo. In risposta, il fan Reds ha ricevuto una… presa in giro a tutti gli effetti.

Tifoso Liverpool scrive a Ryanair: il siparietto social

Il Liverpool si troverà ad affrontare il Real Madrid ai quarti di finale di Champions League e la speranza, vista anche la stagione deludente in campionato, è quella di andare avanti, magari fino alla finale. Ecco perché tale Sean Dowd, con fare scherzoso – ma non troppo -, si è rivolto direttamente alla compagnia aerea Ryanair per avere informazioni sul volo meno caro per Istanbul facendo riferimento appunto alla sede della finalissima di Coppa. La risposta, però, non è stata probabilmente super gradita: “Ciao Sean, purtroppo al momento non voliamo a Istanbul”, ha scritto Ryanair che, non soddisfatta ha proseguito: “In ogni caso, visto che abbiamo notato che sei un tifoso del Liverpool, dubitiamo che volerai lì presto…”.

Come a dire che il Liverpool non arriverà a giocarsi il tanto importante appuntamento in questa stagione visto l’andamento delle prestazioni degli uomini di Klopp. Inutile dire che lo scambio di messaggi tra il signor Dowd e la compagnia aerea è subito diventato virale generando non poche reazioni…