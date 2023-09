Un grave episodio di violenza in Colombia

In Colombia, il presidente del Tigres (squadra di Bogotà), Edgar Paez Cortes, è stato ucciso dopo la sconfitta del club contro l'Atlético de Cali (2:3) in una partita della Primera B, la seconda divisione colombiana. Secondo TyC Sports, la notte di sabato 23 settembre, il patron 63enne è stato ucciso a colpi di arma da fuoco da due sconosciuti su una motocicletta mentre lasciava lo stadio dopo una partita persa. Sull’omicidio stanno attualmente indagando le forze dell’ordine locali. Il Tigres è ultimo in classifica con 9 punti dopo 13 partite.