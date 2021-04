Tottenham, alcuni giocatori hanno festeggiato l’esonero di Mourinho

Una decisione improvvisa che ha una firma: Daniel Levy, il presidente del Tottenham dal 2001

L'esonero di Josè Mourinho ha scosso l'ambiente Tottenham. Nessuno si aspettava che la dirigenza del club londinese decidesse a poche partite dalla conclusione della Premier League di sollevare dall'incarico il portoghese. Dal quartier generale della società girano strane voci di come la squadra abbia accolto la notizia del licenziamento di Jose Mourinho. Alcuni tabloid inglesi hanno riportato diverse notizie in merito. E' stato scritto che diversi calciatori del Tottenham, in palestra per l'allenamento, hanno festeggiato appena arrivata l'ufficialità dell'addio a Mourinho, ha riferito Sky Sports. Le ragioni di questo provvedimento sono, oltre ai risultati mediocri, al settimo posto in classifica e a uno stile di calcio giudicato troppo speculativo dai media, i rapporti compromessi allenatore-giocatori e il dissenso dei tifosi, esploso sui social nell’ultimo mese. La panchina è affidata in questa parte finale della stagione al duo Ryan Mason-Chris Powell, in attesa della nomina del nuovo tecnico.