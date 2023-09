Tottenham, grave infortunio per Ivan Perisic

Lungo stop in vista per l'ex interista, gravemente infortunatosi durante un allenamento con gli Spurs

È grave come temuto l'infortunio subito in allenamento da Ivan Perisic. L'ex esterno dell'Inter, approdato al Tottenham nell'estate 2022 su richiesta del suo ex tecnico in nerazzurro Antonio Conte, ha infatti riportato la rottura del legamento crociato del ginocchio destro, diagnosi impietosamente rivelata dagli esami strumentali ai quali è stato sottoposto il giocatore, che durante una seduta con gli Spurs si era accasciato al suolo senza aver avuto alcun contatto fisico.