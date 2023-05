Tottenham, insulti razzisti a Son: club pronto a prendere provvedimenti

"Siamo a conoscenza di alcuni insulti a sfondo razzista nei confronti di Heung-Min Son durante la partita di ieri", ha esordito il Tottenham. "La discriminazione di qualsiasi tipo è aberrante e non ha posto nella società, nel nostro mondo del calcio e nel nostro club. Stiamo lavorando con la Met Police e il Crystal Palace per indagare e identificare la persona coinvolta. Faremo tutto ciò che è in nostro potere per garantire che, se ritenuto colpevole, l’individuo riceva l’azione più forte possibile, come è avvenuto all’inizio di questa stagione, quando Son ha subito simili abusi razziali nella sfida contro il Chelsea".