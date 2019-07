Tottenham, pronto il colpo Lo Celso

Dopo aver battuto per 3-2 la Juventus in International Champions Cup grazie ad un gol capolavoro di Harry Kane, il Tottenham sta concentrando le proprie attenzioni sul mercato. Mauricio Pochettino, per ripetere la strepitosa stagione passata, quando ha portato gli Spurs fino alla finale di Champions League, ha infatti richiesto rinforzi alla società, che, a quanto pare, sembra disposta ad accontentarlo.

LO CELSO – Secondo quanto raccolto dal Sun, il club londinese è a un passo dal prelevare dal Real Betis Giovani Lo Celso. Il Tottenham è infatti disposto a mettere sul piatto ben 50 milioni di euro per il centrocampista argentino, che, nel frattempo, non è stato convocato dagli spagnoli per la tournée estiva.