Tottenham, sorriso Lloris: operazione riuscita. In campo nel 2020

La quiete dopo la tempesta. Arrivano buone notizie per il portiere del Tottenham Hugo Lloris, protagonista di un terribile infortunio nelle scorse settimane nella gara contro il Brighton.

Il francese è stato operato al gomito sinistro, rimasto infortunato durante la partita di Premier League contro il Brighton dello scorso mese. Il suo rientro in campo è previsto per il 2020. A darne l’annuncio è lo stesso club londinese, che spiega come l’intervento sia stato reso necessario dopo l’ultimo consulto con i medici ma che sia andato tutto a buon fine. Una splendida notizia per Lloris per il quale si era parlato anche di un addio agli Spurs con la società pronta a trovare il sostituo.