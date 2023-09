Turchia, esonerato il ct: Montella in pole, ma occhio ad un Campione del Mondo

Stefan Kuntz, secondo quanto riportato da diversi media turchi, non è più il commissario tecnico della Turchia. Nelle scorse ore, secondo le indiscrezioni, l'allenatore è stato avvertito dai vertici federali dell'esonero, arrivato dopo un inatteso ko contro il Giappone in amichevole. Curioso come i nipponici, attraverso due splendide vittorie in questa settimana dedicata alle nazionali, abbiano portato all'esonero ben due ct: prima il tedesco Flick che ha aperto una voragine sulla panchina della nazionale della Germania, ora Kuntz per la Turchia.