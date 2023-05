Turchia, l’Adana di Montella continua a vincere

Momento positivo in Turchia per la squadra del tecnico italiano Vincenzo Montella. Oggi l'Adana Demispor ha ottenuto il quinto successo consecutivo avendo superato l'Alanyaspor per 4-2 con la doppietta di Belhanda e i gol di Ndiaye e Sari. La squadra dell'ex allenatore di Catania e Fiorentina sale così a quota 60 punti dopo 31 gare, consolidando il quarto posto. La zona coppe però è distante. Sono sette i punti che dividono l'Adana con il terzo posto occupato dal Fenerbahce che ha anche una partita in meno.