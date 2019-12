Ufficiale – Bendtner addio al Copenaghen dopo pochi mesi, da gennaio è libero

A settembre tutti tifosi del Copenaghen erano in delirio totale per il ritorno a casa di Nicklas Bendtner, attaccante che abbiamo visto anche in Italia per qualche mese con la maglia della Juventus. Ebbene, dopo solamente quattro mesi dal suo rientro in Danimarca è già ufficiale l’addio: “Devo capire se iniziare una nuova avventura nella mia vita”, ha detto il Lord, consapevole che forse è già il momento di appendere gli scarpini al chiodo.

I MOTIVI – In questa sua breve esperienza nella capitale danese Bendtner ha siglato 3 gol e un assist in 13 presenze, anche l’allenatore della squadra Stale Solbakken, ai canali ufficiali, ha detto che non era più in grado di sostenere i ritmi di gioco: “Siamo contenti del contributo che ci ha dato, anche nello spogliatoio, ma è stato leggermente influenzato in termini di tempo di gioco della competizione e infortuni. Abbiamo convenuto che potrebbe essere difficile per lui continuare a giocare in futuro con un tempo limitato”. Niente rinnovo, dal 1° gennaio sarà svincolato.