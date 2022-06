Ufficiale – Valencia, ecco Gattuso fino al 2024

L'annuncio è stato accompagnato da un video di presentazione sui vari account social con tanto di prime parole in spagnolo del diretto interessato. Gattuso ha detto: "Ho conosciuto da fuori la grande passione della squadra e dei tifosi per questa società. Per me il calcio è passione, rispetto del gioco e amore per il pallone. Ho visto grandi squadre giocare qui con la maglia del Valencia, un club che quest'anno festeggia i 100 dalla sua fondazione. Tifosi del Valencia, viviamo la prossima stagione tutti insieme e con passione, sfruttando il DNA di questa società. Forza Valencia!".