Valencia, no a Gattuso da parte dei tifosi: campagna per far saltare suo arrivo

Redazione ITASportPress

Gennaro Gattuso fa già discutere a Valencia. Il tecnico italiano è dato come prossimo mister dei Pipistrelli e per il suo approdo in Spagna mancherebbe solo la firma ufficiale. Eppure, pare che le cose possano cambiare con i tifosi che starebbero tentanto l'impossibile per non permettere alla società di affidarsi all'allenatore.

Come si apprende da Superdeporte, l'ex vice-presidente del Valencia, Miguel Zoriò, ha chiesto attraverso Marea Valencianista a tutti i tifosi di unirsi contro l'ingaggio del tecnico per evitare "un oltraggio all'immagine del Valencia". L'esempio da seguire - si legge nel comunicato - è quello dei tifosi del Tottenham che hanno impedito a questo personaggio di macchiare il loro club. Il riferimento è a vecchie dichiarazioni di Gattuso a proposito di "omosessuali e il ruolo delle donne nel calcio", parole considerate maschiliste.

Nel comunicato di Marea Valencianista si fa anche riferimento all'influenza di Jorge Mendes, consulente del club ed agente del tecnico, e della recente situazione avvenuta dopo l'approdo di Gattuso alla Fiorentina quando era stato mandato via prima ancora di iniziare per questioni legate alle richieste di ingaggio di un calciatore per il quale proprio il procuratore era il rappresentate e per il quale chiedeva altissime commissioni.