Un ex scout del Real scatena i dubbi su Endrick: “L’età è falsa, come… Falcao”

Manolo Romero, ex scout del Real Madrid in Catalogna, ha aperto un calderone pieno di polemiche con una dichiarazione che mette in dubbio la vera età di Endrick, il talento del Palmeiras prossimo al trasferimento in Spagna alla fine di questa stagione. Classe 2006, il brasiliano giungerà in Europa una volta compiuti i 18 anni per una cifra di 35 milioni (più svariati bonus che potrebbero portare il totale a 60).

Romero però non crede che il ragazzo sia del 2006, come riporta Marca: “Ho sempre avuto un dubbio con Endrick se l’età che dicono sia corretta. Sì, perché fisicamente è troppo in forma e ricordo sempre l’aneddoto di Radamel Falcao che arrivò in Europa più anziano di lui”. Poi ha proseguito: “Ricordo che uno dei miei superiori al Real Madrid andò a vedere una partita tra Colombia e Uruguay, in un campionato sudamericano. Il giorno dopo, sul giornale, apparve la foto dell’ultima volta che entrambe le squadre si erano affrontate. In quella foto c’era il padre di Radamel, che era stato anche lui un giocatore della nazionale, e si vedeva un ragazzo che era Falcao. Bastava guardare la data della partita per confermare la discrepanza di età". Ha ricordato Manolo Romero, scopritore di talenti come Kiko Casilla e Mariano, a proposito della vecchia polemica sull’età di Radamel Falcao.