Under al Fenerbahce per ‘merito’ di Dzeko: “Mi ha chiamato…”

Under ha spiegato che fondamentali sono stati anche i tifosi del Fenerbahce: "Prima di venire qui, ho sentito molto il sostegno dei tifosi. Questo mi ha colpito profondamente. Dal momento in cui ho messo piede in Turchia, sono stati con me e non posso che ringraziarli. Sono venuti all'aeroporto per accogliermi e questo è molto importante per me. Sono molto felice di indossare questa maglia".