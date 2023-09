Union, Bonucci stabilisce record per un debuttante poi è disastroso

OMBRE: L'esordio in campionato non è pero stato benevolo come l'apparizione in Champions League. Bonucci si è infatti reso protagonista di due errori che sono costati gli unici due gol della gara: un calcio di rigore trasformato da Kramaric al 22' e distrazione al 38', quando si è fatto anticipare da Beier lasciando l'attaccante libero di dirigersi in porta. Certo, non il difensore solido e stabile visto in Champions contro il Real Madrid. Avrà bisogno di adattarsi a nuovi ritmi.