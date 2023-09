Union, Doekhi: “Bonucci è una leggenda, ci sarà utile in Champions”

L'approdo di LeonardoBonucci in Germania ha sconvolto anche il calcio tedesco, ma in positivo. I difensori dell'Union Berlino sono contenti di avere in squadra un giocatore di tale portata, come confermato dal capitano Danilho Raimundo Doekhi. Lo stesso in conferenza ha parlato dell'ex bianconero, elogiandolo e definendolo una leggenda del calcio: "È un nome davvero importante che si unisce alla nostra squadra, all'inizio non pensavamo nemmeno che fosse vero - ha dichiarato il difensore -. Poi ha vinto molti trofei, non ho dubbi, è una leggenda. Credo ossiamo imparare molto da lui. È fantastico per la squadra avere un giocatore con tanta esperienza. Può darci una mano in partite come la Champions League che alcuni noi non hanno mai giocato".