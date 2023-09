Uruguay, Bielsa divide subito: non convocati Cavani e Suarez

Ebbene le polemiche sono fioccate fin da subito alla luce dell'assenza dalla lista dei nomi di Edinson Cavani e Luis Suarez . Le due colonne dell'attacco dell'Uruguay dell'ultimo decennio, tornate in Sud America per giocare rispettivamente con Boca Juniors e Gremio, non hanno comunicato il loro addio alla nazionale, pertanto si aspettavano di venire inclusi nell'elenco.

Commentando le proprie scelte Bielsa ha fatto capire di aver effettuato una valutazione tecnica: "Ho molto rispetto di tutti i giocatori, soprattutto di idoli come Cavani e Suarez - le parole del 'Loco' - Non ho parlato con loro semplicemente perché non ce n'era il bisogno dal momento che entrambi si sono dichiarati disponibili. Sono giocatori convocabili, il resto riguarda me. Di sicuro non sarò mai io a dichiarare concluso il ciclo in nazionale di due giocatori con una carriera così prestigiosa".