Uruguay, ora è ufficiale: Bielsa nuovo CT

"La Federcalcio uruguaiana ha annunciato l'assunzione di Marcelo Bielsa come nuovo allenatore della squadra nazionale uruguaiana per il cammino verso la Coppa del Mondo FIFA 2026 in Canada, Stati Uniti e Messico", si legge ad inizio della nota.

"L'uomo di Rosario prenderà le redini della squadra dopo la sua esperienza al Leeds, club in cui ha allenato tra giugno 2018 e febbraio 2022. In questo periodo, tra i momenti più importanti c'è la promozione in Premier League per la stagione 2020-2021 dopo aver vinto il titolo della English Football League Championship (seconda divisione)".