Valori di mercato, crolla Cristiano Ronaldo che vale meno di Giovanni Simeone

Il portale Transfermarkt, specializzato in trasferimenti di calcio, ha aggiornato i dati sul valore di mercato dei calciatori del campionato saudita. L'attaccante dell'Al Nassr Cristiano Ronaldo dopo una stagione chiusa a zero titoli ha visto ridurre il suo valore di mercato che è sceso di 5 milioni di euro e oggi si attesta sui 15 milioni di euro. Il portoghese vale meno di molti giocatori come l'attaccante Giovanni Simeone che ha un valore di mercato di 17 milioni. Ronaldo si è trasferito all'Al Nassr alla fine di dicembre 2022 dopo la sua controversa partenza dal Manchester United. Nel campionato nazionale, Cristiano ha segnato 14 gol in 16 partite e la sua squadra non è riuscita a conquistare il titolo.