Van Bommel, retroscena al PSV: “Volevamo prendere Robben e Ribery ma…”

Mark Van Bommel, ex allenatore del PSV, ha parlato per la prima volta da quando è stato licenziato dalla guida tecnica del club olandese. L’ex centrocampista anche del Milan ha rivelato un retroscena legato al mercato riguardo la possibilità di ingaggiare due fuoriclasse di livello mondiale: Arjen Robben e Frank Ribery.

TENTATIVO – Non ha problemi ad ammettere quanto provato a fare nel corso del mercato e parlando a SportNieuws.nl, Van Bommel ha detto: “Ci abbiamo provato, sì, ma Arjen aveva già preso la decisione di smettere con la carriera da calciatore professionista. Per quanto riguarda Ribery, invece, il problema è stato di tipo economico. Prenderlo sarebbe stato infattibile”. Visti i risultati negativi e il successivo esonero, probabilmente i due innesti avrebbero evitato la separazione tra il tecnico e la squadra. Un grande rimpianto per il mister…