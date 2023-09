Van Gaal rifiuta panchine: “Prima devo pensare alla mia salute…”

Il traumatico avvio di stagione dell'Ajax ha fatto riflettere i tifosi riguardo un clamoroso ritorno in panchina di Louis Van Gaal . Grande idolo in Olanda, l'allenatore ha da poco lasciato la Nazionale e non ha intenzione di tornare ad allenare, a maggior ragione i club. Come dichiarato dallo stesso a NOS , prima vuole pensare alle sue condizioni di salute.

RITORNO: L'allenatore ha più volte seguito l'Ajax in stagione, ma rifiuta ogni proposta di lavoro. "Prima di tutto viene la mia salute. Per questo motivo vi dico che non allenerò più i club, non riesco...". Successivamente, Van Gaal ha aperto la porta alla panchina delle Nazionali. È stato Commissario tecnico dell'Olanda fino a pochi mesi fa ed è un incarico che si sente ancora di poter ricoprire: "Le selezioni? Forse si può fare ma dipende sempre da diversi fattori...". Insomma, l'olandese non correrà in soccorso dei lancieri per quello che è uno degli avvii di stagione più drammatici della storia del club. Però, un giorno, potrebbe tornare ad allenare l'Olanda o un'altra Nazionale.