Van Gaal, rimpianti di mercato del suo Man. United: “Volevo Lewandowski, Neymar e Higuain…”

Il manager olandese torna sulla sua esperienza in Red Devils

Ma la lista della spesa mai realizzata da Van Gaal non si ferma qui: "Ho anche provato ad ingaggiare James Milner che era un giocatore più anziano, ma multifunzionale e con doti di leadership. In difesa volevo Sergio Ramos e Mats Hummels, perché la nostra difesa non era delle migliori. Questi erano i miei obiettivi principali, ma non siamo stati in grado di far firmare nessuno. Non so perché. Come allenatore, non sono stato coinvolto nelle trattative. Dopo che me ne sono andato, giocatori come Mahrez e Kanté sono finiti al Manchester City e al Chelsea, e lo United non è mai stato in grado di comprarli. Mi sembra molto strano".