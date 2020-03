Van Persie: “Con Ferguson tutti felici ma era duro e spesso… crudele”

Arrivano altre importanti dichiarazioni da parte di Robin Van Persie a proposito del suo passato al Manchester United sotto la guida di Sir Alex Ferguson. L’ex attaccante ha parlato anche dello stile di managemente adoperato dal tecnico elogiando le sue doti e ammettendo anche un lato piuttosto duro che poche volte è stato mostrato in pubblico.

ABILE – “Credo che Ferguson potrebbe avere successo in qualsiasi settore. Per mia esperienza so che ha sempre cercato di assicurarsi che tutti i calciatori della sua squadra fossero felici. Tutti i 27 giocatori del club venivano trattati bene e ciascuno si sentiva il migliore. Come gestiva la rosa? Beh, diciamo che in realtà la maggior parte dei calciatori erano davvero bravi e soprattutto nella stagione 2012-13 Ferguson ha fatto un ottimo lavoro (vittoria della Premier League ndr). Ha sempre mantenuto la giusta energia. Alcuni dei calciatori lo temevano, avevano paura di lui. Ferguson è sempre stato abbastanza morbido, ma sapeva passare molto semplicemente dalla carota al bastone e viceversa. Qualsiasi cosa poteva essere discussa con lui, ma in cambio dovevi dare il massimo in allenamento e in campo. Sapeva essere duro, anche un po’ crudele e, quando necessario, metterti una mano sulla spalla e calmarti”, ha raccontato Van Persie a SoFoot.