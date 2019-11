VAR indigesta in Premier League, Crouch ironizza: “Con le mie braccia lunghe…”

In Italia è polemica quasi ogni weekend, ma l’utilizzo della VAR sta iniziando a portare malumori anche altrove. In Premier League, in questo fine settimana, ha fatto molto discutere l’intervento della tecnologia su un’azione di Firmino, attaccante del Liverpool, fermato per un furigioco di…ascella.

Prima le parole d Klopp, manager dei Reds, poi il messaggio scherzoso dell’ex attaccante Peter Crouch. Su Twitter, l’inglese ha affermato con un velo di sarcasmo e un pizzico di auto ironia: “Se avessi giocato nell’era del VAR le mie braccia lunghe sarebbero state in fuorigioco per circa 50 goal…”. Il tutto accompagnato da una emoticon con faccina titubante. Insomma, la VAR è ancora da digerire anche in Premier League.