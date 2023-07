Vela avvisa Messi: “In MLS dovrà fare qualcosa in più perché…”

L'attaccante dei LAFC ha voluto mettere in guardia Messi sulla sua esperienza in MLS.

L'impatto di Lionel Messicon l'Inter Miami è stato assolutamente positivo con due apparizioni e tre reti. Ma in vista delle gare di campionato in MLS, Carlos Vela, attaccante che conosce molto bene il torneo americano e che milita nei LAFC, ha voluto mettere in guardia l'argentino avvisandolo che per incidere dovrà fare qualcosa in più rispetto a quanto faceva in Europa.