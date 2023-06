Verratti, addio Psg? Spunta la pista Atletico Madrid…

Il giocatore, al Paris Saint-Germain dal 2012, potrebbe far parte di quella serie di giocatori che cambieranno aria e se ne andranno dal club parigino e in tale ottica non ci sono state smentite neppure dalla sua agente, Rafaela Pimenta che a riguardo aveva spiegato: "Serviranno 2-3 settimane per capire i movimenti, secondo me se parliamo troppo possiamo rovinare certe situazioni".