Verratti, l’ex agente shock: “Il Psg lo ha chiuso in una stanza e…”

Ancora luci e ombre sull'addio di Marco Verratti al Psg . È noto a tutti, infatti, come il nuovo centrocampista dell'Al-Arabi è sempre stato avvezzo a nuove esperienze in Europa oltre quella parigina, ma per un motivo o per un altro però ciò non è stato possibile. Ebbene a riguardo si è espresso l'ex agente dell'italiano, Donato Di Campli, che ha raccontato quella volta in cui Marco era ad un passo dal trasferirsi al Barcellona.

TRASFERIMENTO MANCATO: "I direttori del Barça vennero a casa di Marco ed eravamo pronti ad imbastire una trattativa. Lui voleva trasferì e loro lo volevano fortemente. Quando però Verratti disse al Psg di voler andare al Barcellona, venne chiuso in una camera all'interno della quale gli dissero che avrebbero preso Neymar, che gli avrebbero rinnovato il contratto e fatto tutto quello che voleva. Convincendolo, hanno poi fatto in modo che si allontanasse da me così da non rischiare di perderlo" ha dichiarato l'ex agente dell'italiano a Calciomercato.com. Donato Di Campli ha quindi puntato il dito contro il club francese per il suo licenziamento, come per il mancato trasferimento di Verratti in altri top club. Su di lui c'erano Barcellona e Juventus.