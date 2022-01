Verratti pubblica foto caviglia gonfia dopo fallo di Emerson Palmieri: “Grazie amico”

Il centrocampista del Psg ha subito un duro intervento dal rivale del Lione nonché compagno di Nazionale

Pochettino è pazzo di lui , forse anche perché sa incassari colpi e interventi duri senza lamentarsi in campo. Parliamo di Marco Verratti che dopo il pareggio del suo Psg sul campo del Lione , ha mostrato via social i "segni della lotta". In modo particolare un colpo durissimo ricevuto dal rivale Emerson Palmieri , suo connazionale e compagno nell'Italia.

I due, nonostante il buon rapporto in Nazionale, sono stati rivali in campo nel big match del weekend di Ligue 1 terminato 1-1 e a quanto pare non si sono certo risparmiati anche qualche colpo "proibito" preso, va detto, con quel pizzico di sana ironia che soprattutto dopo una sfida così importante non guasta mai...