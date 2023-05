Viaggio in Arabia, il Psg ha sospeso Leo Messi per due settimane

Due settimane di sospensione per il fuoriclasse argentino, con il club che non accetta la "scappata" in Arabia Saudita

Il Psg ha deciso di sospendere Lionel Messi per due settimane. Secondo quanto rivelato dall'emittente francese RMC, il club avrebbe deciso di punire il fuoriclasse per il viaggio in Arabia Saudita non concordato con allenatore o direttore sportivo. Una situazione che ha creato non pochi disagi in squadra, con l'assenza dell'argentino in allenamento che ha fatto parlare e non poco i calciatori. I dubbi, dunque, cominciano a svanire e confermano le ipotesi di un addio al termine della stagione. I rapporti tra Leo e club sono ai minimi storici.