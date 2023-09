Vidal, che stoccate al Real: “Ecco i loro furti. Quando CR7 segnò in offside…”

In particolare, il Guerriero si riferisce alle gare a eliminazione diretta che il suo Bayern giocò contro gli spagnoli, spiegando che Cristiano Ronaldo segnò due gol in fuorigioco e Casemiro doveva finire espulso. La gara, che andò in scena nel 2016-17, valeva per un posto in semifinale di Champions League. Dopo l'1-2 del Real a Monaco, i tedeschi ebbero la forza per imporsi al Bernabeu con lo stesso punteggio. Si andò ai supplementari con Vidal che però era già stato espulso: "Fu una partita orribile, quella nel loro stadio"racconta il cileno.