Villareal, Baena ha denunciato Valverde per il pugno ricevuto

Finisce in tribunale la rissa di ieri scoppiata tra il calciatore del Real Madrid, Fede Valverde e quello del Villareal Alejandro Baena con quest'ultimo che sostiene di aver ricevuto un pugno dall'uruguaiano. Il calciatore infatti ha appena sporto denuncia alla Polizia dopo i fatti accaduti al termine della partita di campionato tra il Real Madrid e il Villarreal di sabato scorso. La posizione del calciatore 21enne non era quella di denunciare, ma nelle ultime ore ha cambiato idea. Il Villarreal darà il suo pieno supporto al giocatore, come annunciato in un comunicato stampa: “Il calciatore del Villarreal CF, Álex Baena, è stato aggredito ieri sera mentre si stava recando sull'autobus della squadra dopo la partita giocata contro il Real Madrid CF allo stadio Santiago Bernabéu. Di fronte a questa situazione, il giocatore ha deciso di sporgere denuncia contro l'aggressore presso la Polizia di Stato. Ancora una volta, il Villarreal CF mostra il suo rifiuto di qualsiasi atto di violenza e crede fermamente nella versione del suo giocatore, che sosterrà durante questo processo”.